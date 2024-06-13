США відправили підводний човен до Куби, після того, як російські кораблі припливли до острова

Південне командування Збройних сил США повідомило, що підводний човен USS Helena перебуває в затоці Гуантанамо на Кубі. Він виконує місію із забезпечення глобальної морської безпеки.

Related video

США 13 червня відправили підводний човен USS Helena на Кубу після того, як на острів припливли російські військові кораблі. Про переміщення підводного човна повідомили у пресслужбі Південного командування Збройних сил США в X (раніше Twitter).

Повідомляється, що місце розташування і транзит судна були заплановані заздалегідь.

"Швидкохідний підводний човен USS Helena перебуває в затоці Гуантанамо на Кубі в рамках звичайного відвідування порту, проходячи транзитом через географічну зону відповідальності Південного командування США і виконуючи свою місію із забезпечення глобальної морської безпеки і національної оборони. Місце розташування і транзит судна були заплановані заздалегідь". — сказано в повідомленні.

США відправили підкладку на Кубу Фото: Скриншот

Що таке USS Helena

Багатоцільовий атомний підводний човен, є 38 у серії з 62 підводних човнів типу "Лос-Анжелес", побудованих для ВМС США. Уперше був спущений на воду в 1986 році.

Нагадаємо, що всі чотири кораблі ВМФ Росії прибули на Кубу. Це фрегат "Адмірал Горшков", рятувальне буксирне судно "Николай Чикер", середній морський танкер "Академик Пашин", а також підводний човен К-561 "Казань". У кубинському Міноборони стверджували, що ядерного озброєння на військових кораблях РФ немає. У США заявили, що пильно стежитимуть за рухом російських кораблів у Карибському регіоні, додавши при цьому, що Вашингтон не турбує розміщення російських військ, які не становлять прямої загрози.

Раніше повідомлялося, що через розміщення РФ поблизу США атомної субмарини К-561 "Казань" американці запустили в небо "мисливця за підводними човнами" літак P-8 Poseidon.