ЗС РФ скинули авіабомбу на житлові будинки у Селидовому: багато постраждалих (фото)
В ОВА та прокуратурі підтвердили пошкодження десятка житлових багатоповерхівок. Найстаршій пораненій внаслідок обстрілу особі 93 роки.
Вночі на 14 червня ЗС РФ обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Деталями щодо наслідків поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Внаслідок атаки було поранено п’ятеро осіб. Російські окупанти пошкодили 10 багатоповерхівок, три адмінбудівлі й декілька крамниць.
"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно", — заявив Філашкін.
Пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила 14 червня, що кількість поранених зросла до шести осіб. ЗС РФ скинули на житловий квартал у Селидовому авіабомбу.
Прокуратура порушила справу про порушення законів та звичаїв війни. Атака відбулася 13 червня о 21:10. За попередніми даними, російські окупанти вдарили по місту "УМПБ Д-30СМ".
"Внаслідок обстрілу зазнали травм четверо жінок та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення і забої. Потерпілі — мешканці приватних та багатоквартирних будинків, у яких вибуховою хвилею вибило вікна", — розповіли у відомстві.
Внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптека.
Нагадаємо, 13 червня ЗС РФ вдарили по Новомосковську у Дніпропетровській області. У місті спалахнула пожежа і постраждали діти.
Вночі на 14 червня окупанти запустили по Україні 14 ракет та 17 безпілотників. Вибухи лунали у цілій низці регіонів.