ЗС РФ скинули авіабомбу на житлові будинки у Селидовому: багато постраждалих (фото)

В ОВА та прокуратурі підтвердили пошкодження десятка житлових багатоповерхівок. Найстаршій пораненій внаслідок обстрілу особі 93 роки.

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Вночі на 14 червня ЗС РФ обстріляли місто Селидове у Донецькій області. Деталями щодо наслідків поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок атаки було поранено п’ятеро осіб. Російські окупанти пошкодили 10 багатоповерхівок, три адмінбудівлі й декілька крамниць.

"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно", — заявив Філашкін.

Пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила 14 червня, що кількість поранених зросла до шести осіб. ЗС РФ скинули на житловий квартал у Селидовому авіабомбу.

Прокуратура порушила справу про порушення законів та звичаїв війни. Атака відбулася 13 червня о 21:10. За попередніми даними, російські окупанти вдарили по місту "УМПБ Д-30СМ".

"Внаслідок обстрілу зазнали травм четверо жінок та двоє чоловіків віком від 62 до 93 років. У них діагностовано мінно-вибухові й осколкові поранення і забої. Потерпілі — мешканці приватних та багатоквартирних будинків, у яких вибуховою хвилею вибило вікна", — розповіли у відомстві.

Внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхових житлових будинків, приватне домоволодіння, магазини, кафе й аптека.

Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, 13 червня ЗС РФ вдарили по Новомосковську у Дніпропетровській області. У місті спалахнула пожежа і постраждали діти.

Вночі на 14 червня окупанти запустили по Україні 14 ракет та 17 безпілотників. Вибухи лунали у цілій низці регіонів.