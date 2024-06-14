ВС РФ сбросили авиабомбу на жилые дома в Селидово: много пострадавших (фото)

В ОВА и прокуратуре подтвердили повреждения десятка жилых многоэтажек. Самому старшему раненому в результате обстрела человеку 93 года.

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Ночью на 14 июня ВС РФ обстреляли город Селидово в Донецкой области. Деталями о последствиях поделился председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате атаки были ранены пять человек. Российские оккупанты повредили 10 многоэтажек, три админздания и несколько магазинов.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по относительно отдаленным от фронта городам Донецкой области. Каждый, кто до сих пор остается в области, подвергает себя смертельной опасности. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно", — заявил Филашкин.

Пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила 14 июня, что количество раненых возросло до шести человек. ВС РФ сбросили на жилой квартал в Селидово авиабомбу.

Прокуратура возбудила дело о нарушении законов и обычаев войны. Атака произошла 13 июня в 21:10. По предварительным данным, российские оккупанты ударили по городу "УМПБ Д-30СМ".

"В результате обстрела получили травмы четыре женщины и двое мужчин в возрасте от 62 до 93 лет. У них диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения и ушибы. Пострадавшие — жители частных и многоквартирных домов, в которых взрывной волной выбило окна", — рассказали в ведомстве.

В результате обстрела повреждены по меньшей мере 10 многоэтажных жилых домов, частное домовладение, магазины, кафе и аптека.

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, 13 июня ВС РФ ударили по Новомосковску в Днепропетровской области. В городе вспыхнул пожар и пострадали дети.

Ночью на 14 июня оккупанты запустили по Украине 14 ракет и 17 беспилотников. Взрывы раздавались в целом ряде регионов.