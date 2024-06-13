ВС РФ ударили по Новомосковску: в городе пожар, есть пострадавшие (фото)

По уточненным данным ОВА, вражеская атака повредила 91 частный дом, пять учебных заведений, а также газовую инфраструктуру.

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Российская армия 13 июня нанесла очередной удар по Новомосковску Днепропетровской области. В результате атаки в городе начался пожар, известно о пострадавших, среди которых дети. Об этом проинформировал мыл руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Так, согласно информации на 18:30, ранения получили шесть человек, среди них двое несовершеннолетних трех и двенадцати лет. В частности медки диагностировали у трехлетней девочки взрывную травму, царапины и ссадины. Ребенка доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. У еще одной девочки, 12 лет, наблюдается острая реакция на стресс. Лысак отметил, что она будет приходить в себя уже дома.

Отдельно руководитель областной военной администрации сообщил, что из-за атаки оккупантов возник пожар.

Атака по Новомосковску

Атака по Новомосковску

Уже в 18:30 появились уточненные данные от Сергея Лысака. Чиновник отметил, что вражеская атака повредила в 91 частный дом, пять учебных заведений, газовая инфраструктура. Спасателям уже удалось потушить пожар.

Тем временем в интернете опубликовали нили фото и видео с места разрушений. На кадрах можно увидеть выбитые окна и разрушенный фасад одного из пострадавших домов.

Атака по Новомосковску

Напомним, что 11 июня Силы обороны Украины нанесли удар из HIMARS по позициям россиян в Белгородской области. Это привело к потерям среди российских оккупантов.

Также напомним, что российские войска 12 июня нанесли массированный удар по Киеву, применив крылатые ракеты и ударные беспилотники.