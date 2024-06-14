Завершилося все "Кинджалом": Євлаш назвав цілі ЗС РФ під час нічної атаки (відео)

За словами речника Повітряних сил, почався обстріл ще ввечері, коли противник запустив дрони-камікадзе. Здебільшого ракети та БПЛА були спрямовані на західні українські регіони.

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У ніч на 14 червня російські окупанти атакували мирні міста України за допомогою ракет і БПЛА. Ворожі повітряні цілі рухалися переважно в бік західних регіонів. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш поділився подробицями ворожого терору.

За його словами, почалася нічна атака ще в четвер, 13 червня. Близько 23:00 ЗС РФ запустили свої ударні безпілотники іранського походження Shahed. Загалом їх було 17 і їх вдалося знищити.

Також було використано й інші види озброєння, про які далі розповів речник Повітряних сил. Мова про балістичні ракети "Іскандер-М", якими було обстріляно Запоріжжя. Запуск зафіксовано з тимчасово окупованого Кримського півострова.

Близько 03:00 терор продовжився, адже росіяни застосували стратегічну авіацію в Саратовській області та за допомогою літаків Ту-95МС випустили близько 10 ракет.

"Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області і в більшості своїй прямували на захід України. Цілили класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури", — заявив Ілля Євлаш.

Навіть на цьому атака ЗС РФ не закінчилася, продовжують у Повітряних силах, і приблизно о 06:00 було знову здійснено пуск ракети — цього разу йдеться про Х-47 "Кинджал" із пускових рубежів у Тамбовській області.

"Ця ціль рухалася дуже швидко, зайшла з півночі України і також попрямувала до Хмельницької області, де не досягла своєї мети", — підсумував Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося про наслідки ворожої атаки росіян балістикою, крилатими ракетами, а також дронами-камікадзе. Противник застосував 31 засіб повітряного нападу. Зокрема, 14 ракет різних типів і 17 ударних дронів типу Shahed. Протиповітряній обороні вдалося знищити 24 одиниці.