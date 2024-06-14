Несуть високі втрати: Москва підпорядкувала собі всіх найманців на фронті, — розвідка Британії

За даними аналітиків, взимку минулого року Міноборони РФ створило "добровольчий корпус", який об'єднав у собі десятки тисяч бійців. Їх дедалі частіше використовують під час наступальних дій, хоч вони до них і погано підготовлені.

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Кремль продовжив підпорядковувати собі всі угруповання найманців, які беруть участь у бойових діях проти України. Детальніше про це розповіли у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 14 червня.

За даними аналітиків, вороже Міноборони дедалі більше централізує командування та управління російськими нерегулярними силами. Це, на думку Москви, має полегшити їхнє використання в наступальних операціях проти України.

"У лютому 2023 року МО РФ створило "добровольчий корпус", який об'єднав понад 20 000 добровольців, резервістів, найманців і колишніх ув'язнених, що служать у численних нерегулярних підрозділах, під єдиним командуванням і контролем. З моменту створення "добровольчого корпусу" російське Міністерство оборони все частіше використовує нерегулярні сили в наступальних операціях, до яких вони погано пристосовані", — ідеться в повідомленні.

Окремо в британській розвідці додали, що нерегулярні формування противника в основному являють собою легкі піхотні частини, які не мають артилерійської та авіаційної підтримки. Це робить їх більш крихкими, якщо порівнювати з регулярними формуваннями ЗС РФ.

"Отже, за останні 9 місяців російські нерегулярні частини, ймовірно, зазнавали пропорційно вищих втрат, ніж у регулярних частинах", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

Москва взяла під контроль усі нерегулярні частини окупантів Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 10 червня повідомлялося, що ЗМІ дізналися, скільки ув'язнених "вагнерівців" загинули під Бахмутом у Донецькій області. Автори розслідування стверджують, що загалом їм вдалося знайти дані про 48 366 росіян, яких із виправних колоній повезли на Донбас. Також звіти з бухгалтерії показують, що родичам загиблих виплатили майже 108 мільярдів рублів.