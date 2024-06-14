Несут высокие потери: Москва подчинила себе всех наемников на фронте, — разведка Британии

По данным аналитиков, зимой прошлого года Минобороны РФ создало "добровольческий корпус", который объединил в себе десятки тысяч бойцов. Их все чаще используют во время наступательных действий, хоть они к ним и плохо подготовлены.

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Кремль продолжил подчинять себе все группировки наемников, которые участвуют в боевых действиях против Украины. Детальнее об этом рассказали в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 14 июня.

По данным аналитиков, вражеское Минобороны все больше централизует командование и управление российскими нерегулярными силами. Это, по мнению Москвы, должно облегчить их использование в наступательных операциях против Украины.

"В феврале 2023 года МО РФ создало "добровольческий корпус", объединивший более 20 000 добровольцев, резервистов, наемников и бывших заключенных, которые служат в многочисленных нерегулярных подразделениях, под единым командованием и контролем. С момента создания "добровольческого корпуса" российское Министерство обороны все чаще использует нерегулярные силы в наступательных операциях, к которым они плохо приспособлены", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что нерегулярные формирования противника в основном представляют из себя легкие пехотные части, которые не имеют артиллерийской и авиационной поддержки. Это делает их более хрупкими, если сравнивать с регулярными формированиями ВС РФ.

"Следовательно, за последние 9 месяцев российские нерегулярные части, вероятно, несли пропорционально более высокие потери, чем в регулярных частях", — подытожили в Минобороны Великобритании.

Москва взяла под контроль все нерегулярные части оккупантов Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 10 июня сообщалось, что СМИ узнали, сколько заключенных "вагнеровцев" погибли под Бахмутом в Донецкой области. Авторы расследования утверждают, что всего им удалось найти данные про 48 366 россиян, которых с исправительных колоний повезли на Донбасс. Также отчеты из бухгалтерии показывают, что родственникам погибших выплатили почти 108 миллиардов рублей.