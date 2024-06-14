Україна повернула тіла 254 полеглих воїнів, — Координаційний штаб

Бійці віддали свої життя на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. 4 тіла були передані нашій країні з російських моргів.

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В Україну, за результатами репатріаційних заходів, вдалося повернули тіла 254 полеглих оборонців. Про це інформують в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Зокрема, як зазначається, було повернуто на батьківщину тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

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Після ідентифікації, тіла загиблих передадуть родинам для гідного поховання.

Репатріація тіл відбулася за сприяння КШППВ, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, та іншими силовими структурами, відомствами й міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках Форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що за час повномасштабної війни загинула 31 тисяча українських військових.

Пізніше, 26 лютого, боєць ЗСУ і волонтер Мирослав Гай уточнив, що цифра втрат, оприлюднена Володимиром Зеленським, не враховує бійців, які загинули на полі бою, але чиї тіла не евакуювали. Крім того, є люди, які загинули в глибині окупованих територій, або в місцевості, куди немає можливості дістатися.