Украина вернула тела 254 павших воинов, — Координационный штаб

Бойцы отдали свои жизни на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. 4 тела были переданы нашей стране из российских моргов.

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В Украину, по результатам репатриационных мероприятий, удалось вернуть тела 254 павших защитников. Об этом информируют в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).

В частности, как отмечается, были возвращены на родину тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитника с Луганского направления и 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

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После идентификации, тела погибших передадут семьям для достойного захоронения.

Репатриация тел состоялась при содействии КШВОВ, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, и другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Год 2024" заявил, что за время полномасштабной войны погибла 31 тысяча украинских военных.

Позже, 26 февраля, боец ВСУ и волонтер Мирослав Гай уточнил, что цифра потерь, обнародованная Владимиром Зеленским, не учитывает бойцов, которые погибли на поле боя, но чьи тела не эвакуировали. Кроме того, есть люди, которые погибли в глубине оккупированных территорий, или в местности, куда нет возможности добраться.