Вперше з початку окупації: в порт Маріуполя зайшов російський танкер — деталі від міськради

У мерії міста зазначили, що будівництво залізничних колій необхідне окупантам для швидкої реакції на проблеми на полі бою. Росіяни використовують Маріуполь як свою логістичну базу для воєнної машини Кремля.

Related video

У морському порту окупованого росіянами Маріуполя було зафіксовано ворожий танкер, який став першим в акваторії порту з моменту захоплення міста. Ймовірно, що його метою є постачання палива російським окупантам. Про це йдеться у повідомленні міської ради.

"Окупанти використовують вцілілу інфраструктуру Маріуполя з військовою метою — зміцнення своїх позицій та укріплень на лінії фронту", — зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Серед іншого загарбники продовжують будівництво залізничної колії, щоб швидко реагувати на проблеми на полі бою. При цьому вони використовують Маріуполь як логістичну базу для російської воєнної машини, стверджує міський голова.

Варто зазначити, що росіяни восени 2023 року почали будувати залізницю між Ростовом-на-Дону через окуповане Приазов'я до окупованого Криму. Вона повинна спростити постачання військової логістики, а також сприяти зменшенню залежності ЗС РФ від Кримського мосту.

13 червня в ефірі телемарафону радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни майже закінчили будівництво залізниці, яка буде сполучати російський Ростов-на-Дону з Маріуполем Донецької області.

Також, згідно з матеріалом британського видання The Guardian, у період 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року Росія застосувала "навмисну модель" тактики голоду, яка є аналогом воєнного злочину.