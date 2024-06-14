Впервые с начала оккупации: в порт Мариуполя зашел российский танкер — детали от горсовета

В мэрии города отметили, что строительство железнодорожных путей необходимо оккупантам для быстрой реакции на проблемы на поле боя. Россияне используют Мариуполь как свою логистическую базу для военной машины Кремля.

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В морском порту оккупированного россиянами Мариуполя был зафиксирован вражеский танкер, который стал первым в акватории порта с момента захвата города. Вероятно, что его целью является поставка топлива российским оккупантам. Об этом говорится в сообщении городского совета.

"Оккупанты используют уцелевшую инфраструктуру Мариуполя с военной целью — укрепление своих позиций и укреплений на линии фронта", — отметил мэр города Вадим Бойченко.

Среди прочего захватчики продолжают строительство железнодорожного пути, чтобы быстро реагировать на проблемы на поле боя. При этом они используют Мариуполь как логистическую базу для российской военной машины, утверждает городской голова.

Стоит отметить, что россияне осенью 2023 года начали строить железную дорогу между Ростовом-на-Дону через оккупированное Приазовье в оккупированный Крым. Она должна упростить поставки военной логистики, а также способствовать уменьшению зависимости ВС РФ от Крымского моста.

13 июня в эфире телемарафона советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне почти закончили строительство железной дороги, которая будет соединять российский Ростов-на-Дону с Мариуполем Донецкой области.

Также, согласно материалу британского издания The Guardian, в период 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года Россия применила "преднамеренную модель" тактики голода, которая является аналогом военного преступления.