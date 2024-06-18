"На мою подругу упала бомба": девочка из Мариуполя рассказала Пивоварову о своей потере (видео)

Когда артист спросил у маленькой поклонницы, почему у нее нет настроения, она рассказала, что потеряла близкую подругу.

В итальянском Неаполе состоялся концерт украинского певца Артема Пивоварова, среди зрительниц которого оказалась девочка из Украины, которая для визита на концерт знаменитости надела необычный наряд. Об этом артист сообщил в своем Instagram, опубликовав видео с разговором с маленькой украинкой.

Так, девочка надела большие крылья желто-голубого цвета. Именно это привлекло внимание артиста, поэтому он пригласил украинку выйти на сцену.

Выяснилось, что родным городом девочки является оккупированный Мариуполь. Во время благотворительного концерта она совсем не улыбалась. После того, как артист решил выяснить причину плохого настроения маленькой слушательницы, она сообщила, что потеряла близкую подругу.

"Я потеряла свою подругу, которую звали Катя. Это моя любимая подруга. На нее упала бомба и она умерла", — рассказала девочка.

Услышав это, Артем Пивоваров не сдержал слез, однако взял себя в руки и решил поддержать поклонницу, обняв ее.

"Это очень сложно осознать. Я буду стараться говорить с тобой на понятном языке. Ты помнишь ее, и я искренне верю в то, что ваша дружба, она останется в твоем сердце. И ты пронесешь ее, и будешь помнить ее такой, какой помнила она тебя", — сказал артист маленькой украинке.

Концерт Пивоварова

Напомним, что, согласно переданным в Международный уголовный суд (МУС) данным, во время 85-дневной осады украинского города Мариуполь в начале 2022 года Россия применила "преднамеренную модель" тактики голода, что является аналогом военного преступления.

Также 14 июня в горсовете Мариуполя сообщили, что в порту оккупированного города заметили вражеский танкер, который стал первым в акватории порта с момента захвата города.