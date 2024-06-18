"На мою подругу впала бомба": дівчинка з Маріуполя розповіла Пивоварову про свою втрату (відео)

Коли артист запитав у маленької шанувальниці, чому у неї немає настрою, вона розповіла, що втратила близьку подругу.

В італійському Неаполі відбувся концерт українського співака Артема Пивоварова, серед глядачок якого виявилася дівчинка з України, яка для візиту на концерт знаменитості одягла незвичайне вбрання. Про це артист повідомив у своєму Instagram, опублікувавши відео з розмовою з маленькою українкою.

Так, дівчинка одягнула великі крила жовто-блакитного кольору. Саме це привернуло увагу артиста, тому він запросив українку вийти на сцену.

З'ясувалося, що рідним містом дівчинки є окупований Маріуполь. Під час благодійного концерту вона зовсім не усміхалася. Після того, як артист вирішив з'ясувати причину поганого настрою маленької слухачки, вона повідомила, що втратила близьку подругу.

"Я втратила свою подругу, яку звали Катя. Це моя улюблена подруга. На неї впала бомба і вона померла", — розповіла дівчинка.

Почувши це, Артем Пивоваров не стримав сльози, проте опанував себе та вирішив підтримати шанувальницю, обійнявши її.

"Це дуже складно усвідомити. Я буду намагатися говорити з тобою зрозумілою мовою. Ти пам’ятаєш її, і я щиро вірю в те, що ваша дружба, вона залишиться у твоєму серці. І ти пронесеш її, і будеш пам’ятати її такою, якою пам’ятала вона тебе", — сказав артист маленькій українці.

Концерт Пивоварова

Нагадаємо, що, згідно з переданими до Міжнародного кримінального суду (МКС) даними, під час 85-денної облоги українського міста Маріуполь на початку 2022 року Росія застосувала "навмисну модель" тактики голоду, що є аналогом воєнного злочину.

Також 14 червня у міськраді Маріуполя повідомили, що у порту окупованого міста помітили ворожий танкер, який став першим в акваторії порту з моменту захоплення міста.