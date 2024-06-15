ЗСУ змінили стратегію перед прибуттям F-16: в чому її особливості

У разі появи переваги українських військових у повітрі, можна буде легше звільнити окуповані населені пункти. За словами експерта BILD Юліана Рьопке, Сили оборони сконцентрувалися на ударах по ворожій ППО.

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Збройні сили України змінили стратегію перед прибуттям американських винищувачів F-16. Для бійців важливіше знищувати російську протиповітряну оборону, ніж утримувати невеликі селища на Донбасі. Про це повідомили в BILD.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке зауважив, що частиною новою стратегії Києва є майже щоденні удари по російській ППО. На його думку, стратегія розрахована на прибуття винищувачів F-16 восени чи взимку.

На його думку, нині для українських військових важливіше знищувати ворожу ППО, ніж утримувати невеликі села в Донецькій області. Адже в разі появи переваги в повітрі, населені пункти можна буде звільнити від присутності противника.

Рьопке зауважив, що нова стратегія України має й слабкі сторони. У РФ є сотні систем ППО, зокрема, наразі знищено максимум третину з них. Також досі немає остаточно терміну та плану введення літаків F-16 у бій.

"Україна ретельно та систематично готує використання своїх Су-24 з британськими та французькими крилатими ракетами, а також застосування F-16", — сказав колишній глава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге.

За словами Ланге, для знищення радарів ворога, систем повітряного спостереження й протиповітряної оборони Україна використовує диверсійні, спеціальні операції та високоточну зброю.

Нагадаємо, 14 червня тренер-інструктор Нацполіції, військовий Кирило Недря повідомив, що на тимчасово окупованій Херсонській області було знищено російський комплекс РЕБ. Також у районі Донецька пошкоджено ворожу ППО.

У ніч з 11 на 12 червня українські бійці атакували тимчасово окупований Крим. Зокрема, вдалося знищити комплекс ППО С-400 поблизу аеродрому "Бельбек" та Севастопольської бухти. OSINT-аналітики показали супутникові знімки місцевості після ударів.