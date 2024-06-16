Електронні повістки та скерування на ВЛК: у ВР пояснили, чи планують їх запроваджувати

За словами нардепа-члена Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, питання електронних повісток вже обговорювалося у парламенті під час роботи над законопроєктом про мобілізацію.

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В Україні не передбачається запровадження електронних повісток, також чинне законодавство не передбачає електронних скерувань на військово-лікарську комісію. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він підкреслив, що електронних повісток через електронні кабінети не буде.

"Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде", – наголосив Веніславський.

Говорячи про ВЛК, депутат підкреслив, що його колеги не регламентували в законі про мобілізацію вірогідність надсилання через електронний кабінет тих чи інших повідомлень чи скерувань на ВЛК.

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", – додав народний обранець.

9 червня заступниця глави Міністерства оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про плани відомства запровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії особам зі статусом "обмежено придатний".

Також 13 червня повідомлялося про постанову Кабінету міністрів, якою вносяться зміни до Порядку військового обліку та Порядку призову громадян на військову службу. Одним із її нововведень став перелік документів для надання відстрочки для людей, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю.