Электронные повестки и направления на ВВК: в ВР объяснили, планируют ли их вводить

По словам нардепа-члена Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, вопрос электронных повесток уже обсуждался в парламенте во время работы над законопроектом о мобилизации.

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В Украине не предусматривается введение электронных повесток, также действующее законодательство не предусматривает электронных направлений на военно-врачебную комиссию. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он подчеркнул, что электронных повесток через электронные кабинеты не будет.

"Этот вопрос мы обсуждали и очень дискутировали над ним во время работы над законопроектом о мобилизации. И конечная позиция была консенсусная — электронных повесток через электронные кабинеты не будет", — подчеркнул Вениславский.

Говоря о ВВК, депутат подчеркнул, что его коллеги не регламентировали в законе о мобилизации вероятность отправки через электронный кабинет тех или иных сообщений или направлений на ВВК.

"Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя", — добавил народный избранник.

9 июня заместитель главы Министерства обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о планах ведомства ввести возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии лицам со статусом "ограниченно годный".

Также 13 июня сообщалось о постановлении Кабинета министров, которым вносятся изменения в Порядок воинского учета и Порядок призыва граждан на военную службу. Одним из его нововведений стал перечень документов для предоставления отсрочки для людей, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.