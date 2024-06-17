Тактичний нюанс: Міноборони РФ попалось на брехні про просування на фронті, — ISW

У ворожому міністерстві похизувались тим, що окупанти взяли під контроль село на Запоріжжі. Цю заяву розкритикували у самій же Росії.

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Російське Міноборони зловили на брехні щодо досягнень ЗС РФ на фронті в Україні. Про це відомо зі звіту Інституту вивчення війни (ISW) за 16 червня.

16 червня у Міністерстві оборони РФ заявили, що російські окупанти захопили село Загірне у Запорізькій області. Це спровокувало дискусії серед ворожих провоєнних блогерів.

Один із блогерів назвав заяву Міноборони тактичним нюансом. Він уточнив, що Сили оборони вийшли з Загірного ще у 2023 році, але через особливості рельєфу загарбникам не вдавалось створити там надійний плацдарм до недавнього часу.

Його колега розкритикував російське міністерство за "вигадування історій успіху на передовій, щоб прикрити відсутність значущих перемог на передовій".

Аналітики зазначили, що 16 червня ЗС РФ продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецько-Запорізької області. Однак підтверджених успіхів окупанти не мали.

Водночас в ISW попередили, що найближчими днями Росія може активізувати свій наступ на цій ділянці фронту. У звіті зазначено, що на це вказують потужні удари планерними авіабомбами.

Нагадаємо, голова РНБО Олександр Литвиненко відповів, в якому випадку президент РФ Володимир Путін може віддати наказ вдарити ядерною зброєю.

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