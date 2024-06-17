Тактический нюанс: Минобороны РФ попалось на лжи о продвижении на фронте, — ISW

Во вражеском министерстве похвастались тем, что оккупанты взяли под контроль село на Запорожье. Это заявление раскритиковали в самой же России.

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Российское Минобороны поймали на лжи относительно достижений ВС РФ на фронте в Украине. Об этом известно из отчета Института изучения войны (ISW) за 16 июня.

16 июня в Министерстве обороны РФ заявили, что российские оккупанты захватили село Загорное в Запорожской области. Это спровоцировало дискуссии среди вражеских провоенных блогеров.

Один из блогеров назвал заявление Минобороны тактическим нюансом. Он уточнил, что Силы обороны вышли из Загорного еще в 2023 году, но из-за особенностей рельефа захватчикам не удавалось создать там надежный плацдарм до недавнего времени.

Его коллега раскритиковал российское министерство за "придумывание историй успеха на передовой, чтобы прикрыть отсутствие значимых побед на передовой".

Аналитики отметили, что 16 июня ВС РФ продолжали ограниченные наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области. Однако подтвержденных успехов оккупанты не имели.

В то же время в ISW предупредили, что в ближайшие дни Россия может активизировать свое наступление на этом участке фронта. В отчете указано, что на это указывают мощные удары планерными авиабомбами.

Напомним, глава СНБО Александр Литвиненко ответил, в каком случае президент РФ Владимир Путин может отдать приказ ударить ядерным оружием.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук ответил, может ли Россия осуществить высадку морского десанта в Одесской области.