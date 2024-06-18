Три десятки солдатів КНДР перетнули кордон Південної Кореї: сталася стрілянина

Це стало другим порушенням кордону з боку КНДР менш ніж за останні два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

Related video

В Південній Кореї на кордоні з КНДР сталася стрілянина. Північнокорейські солдати перетнули державний кордон сусідньої країни. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Так, північнокорейські солдати, які працювали в демілітаризованій зоні, яка розділяє Південну і Північну Кореї, знову перетнули державний кордон. Через що південнокорейські захисники змушені були зробити попереджувальні постріли в повітря.

Після цього солдати КНДР повернулися на свій бік. Це стало другим порушенням кордону КНДР менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня.

За даними JCS, близько 20-30 північнокорейських солдатів перетнули військову демаркаційну лінію в межах DMZ на центральній ділянці кордону.

"Ці дії, схоже, є заходами з посилення внутрішнього контролю північнокорейських військових і мешканців і відбивають їхні спроби перетнути кордон", — заявили в JCS.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін перед поїздкою в КНДР визнав, що ця країна допомагає Росії вести війну проти України. За це він подякував Північній Кореї у статті, яка була опублікована на сайті Кремля. Крім того, за його словами, Пхеньян виявляє "солідарність" із Москвою з приводу ключових міжнародних питань.