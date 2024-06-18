Переконаний однодумець: Путін підтвердив, що КНДР допомагає РФ вести війну проти України

Глава Кремля написав статтю, в якій подякував КНДР за допомогу в агресії проти України, а також пообіцяв Кім Чен Ину підтримку у відстоюванні інтересів Північної Кореї.

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Глава Кремля Володимир Путін перед поїздкою в КНДР визнав, що ця країна допомагає Росії вести війну проти України. За це він подякував Північній Кореї у статті, яка була опублікована на сайті Кремля.

Крім того, за його словами, Пхеньян виявляє "солідарність" із Москвою з приводу ключових міжнародних питань.

"Пхеньян був і залишається нашим переконаним однодумцем і прихильником, готовим рішуче протистояти прагненню колективного Заходу перешкодити становленню багатополярного світопорядку", — написав Путін.

Він також не забув повідомити про те, що Сполучені Штати нібито розпочали війну в Україні ще 2014 року і не давали Росії "мирно" врегулювати конфлікт.

Крім того, у своїй статті Путін назвав чинну українську владу "неонацистським режимом", який фінансується США. Він пообіцяв Кім Чен Ину, що допомагатиме Північній Кореї відстоювати свої інтереси.

Зазначимо також, що приїзд Путіна в КНДР підтвердило Корейське центральне інформаційне агентство.

Раніше повідомлялося, що Путіна можуть запросити на наступний Саміт миру попри ордер на арешт МКС. Президентка Швейцарії Віола Амерд вважає, що якщо присутність глави Кремля необхідна для проведення конференції, у такому разі можна зробити виняток.

Також нагадаємо, що Путін звільнив чотирьох заступників міністрів і призначив племінницю замість одного з них. Посаду отримала Ганна Цивільова. А ще одним заступником міністра оборони став Павло Фрадков — син колишнього прем'єр-міністра Михайла Фрадкова.