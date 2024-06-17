Востаннє бував 24 роки тому: Путін завтра відвідає КНДР, — ЗМІ

Офіційний візит відбудеться 18 червня. І до відльоту в КНДР російський президент буквально на годину зазирне в Якутськ, де не бував уже 10 років.

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Володимир Путін у вівторок відвідає Північну Корею для переговорів з лідером Кім Чен Ином, що посилює стурбованість США і Південної Кореї з приводу зростаючого військового співробітництва між двома державами. Обидва диктатори, ймовірно, скористаються цим візитом, щоб ще раз пообіцяти один одному суспільну підтримку, відкидаючи спроби США ізолювати Путіна через його вторгнення в Україну та Кіма через його прагнення до ядерної зброї та балістичних ракет. Про це пише The Washington Post.

Візит також підкреслить довговічність автократичного керівництва в обох країнах: востаннє Путін відвідував Північну Корею 24 роки тому, незабаром після того, як він уперше став президентом, коли країною керував Кім Чен Ір, батько нинішнього лідера. Про візит повідомили російські та північнокорейські ЗМІ.

Поїздка Путіна стане відповіддю на візит Кіма на Далекий Схід Росії у вересні минулого року, коли північнокорейський лідер назвав відносини своєї країни з Росією своїм пріоритетом і пообіцяв підтримати "священну боротьбу" Москви проти України. Тоді Кім Чен Ин приїхав на поїзді в Амурську область.

Путін і Кім Чен Ин Фото: РИА Новости

Цікаво, але дорогою до Кім Чен Ина Путін відвідає Якутськ, де не бував з 2014 року. Саме звідти він полетить у КНДР.

Хоча за останні роки два лідери зблизилися, їхні кроки є результатом короткострокової потреби один в одному через зручність, а не формального, міцного союзу, особливо з урахуванням їхньої складної двосторонньої історії, кажуть експерти.

"Між двома країнами занадто велика взаємна недовіра. Нинішнє поліпшення їхніх стосунків зумовлене ситуативними обставинами", — сказав Андрій Ланьков, давній дослідник російсько-північнокорейських відносин і професор кореєзнавства в Університеті Кукмін у Сеулі.

Білий дім неодноразово звинувачував Північну Корею у надсиланні в Росію обладнання та боєприпасів для поповнення запасів, що скорочуються, для війни в Україні, включно з балістичними ракетами й ракетними пусковими установками.

Вважається, що Північна Корея має великий запас застарілих артилерійських снарядів і ракет, що будуть сумісними з радянськими та російськими системами озброєння, які використовуються для атак по українських містах, а також виробничі потужності, які допоможуть Росії підтримувати високий рівень виробництва боєприпасів, оскільки Кремль прагне розширити своє власне виробництво.

Така динаміка дала Кіму рідкісну розмінну карту. І це розворот у їхніх відносинах з огляду на історію військової залежності Північної Кореї від Радянського Союзу, зокрема за підтримки СРСР вторгнення на Південь, яке спровокувало Корейську війну 1950-53 років.

З часу візиту Кіма в Росію у вересні минулого року Північна Корея, як вважають, експортувала в Росію близько 5 мільйонів патронів, повідомив Bloomberg News міністр оборони Південної Кореї.

Путін і Кім Чен Ин Фото: rg.ru

Росія також потребує робочої сили, яку також може надати Північна Корея. Росія вже давно використовує північнокорейських робітників як дешеве і надійне джерело робочої сили. Станом на минулий рік вважалося, що тисячі північнокорейців все ще перебувають у Росії в порушення санкцій ООН, які вимагають, щоб усі робітники Північної Кореї за кордоном повернулися додому до кінця 2019 року.

Росія використала своє вето в Раді Безпеки ООН у березні, щоб нейтралізувати давній режим санкцій, покликаний стримати й уповільнити розвиток Пхеньяном свого ядерного арсеналу, при цьому російські чиновники звинуватили Захід у спробі "задушити" Північну Корею.

На думку деяких аналітиків, Росія може у відповідь надати Північній Кореї різні форми технологічної допомоги, хоча військові угоди між двома сторонами непрозорі.

Семюел Рамані, науковий співробітник Королівського інституту збройних сил, сказав, що побоювання з приводу поглиблення відносин між Москвою і Пхеньяном були зосереджені на можливості того, що Росія може прискорити нарощування потенціалу Північної Кореї з виробництва ядерної зброї, але додав, що немає ніяких доказів того, що це сталося.

"Найважливіше, що ми бачили досі з погляду передачі технологій, було в космічній сфері, і я не думаю, що це призведе до того, що Росія негайно допоможе Північній Кореї в ядерній сфері, тому що Китай дуже насторожено ставиться до цього. І Росія, і Північна Корея ведуть дедалі більшу ескалацію в цій сфері", — сказав Рамані.

Пхеньян, зі свого боку, прагне підтримати свою економіку. КНДР бореться з фінансовими труднощами та відсутністю продовольчої безпеки після пандемічної ізоляції та багаторічних санкцій. І офіційний Пхеньян хоче отримати доступ до передових технологій Москви для своїх програм супутників і ядерної зброї.

Офіційні особи Південної Кореї та США висловили занепокоєння з приводу зростаючого військового співробітництва КНДР і РФ.

Путін і Кім Чен Ин Фото: Getty Images

Росія, Китай, Північна Корея, Іран та інші авторитарні держави поділяють прагнення Москви до глобального порядку і міжнародних інститутів, більш дружніх до автократичних режимів, і всі вони засудили західні санкції.

Аналітики Андреа Кендалл-Тейлор і Річард Фонтейн у квітневій статті в журналі Foreign Relations запровадили термін "вісь потрясінь", заявивши, що торгівля і пряма або непряма військова підтримка Росії з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану зміцнили позицію Москви на полі бою та підірвало спроби Заходу ізолювати Москву.

"Співпраця між чотирма країнами розширювалася до 2022 року, але війна прискорила поглиблення їхніх економічних, військових, політичних і технологічних зв'язків", — написали вони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що офіційний Пекін стурбований союзом Кім Чен Ина з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.