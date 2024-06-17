Последний раз бывал 24 года назад: Путин завтра посетит КНДР, — СМИ

Официальный визит состоится 18 июня. И до отлета в КНДР российский президент буквально на час заглянет в Якутск, где не бывал уже 10 лет.

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Владимир Путин во вторник посетит Северную Корею для переговоров с лидером Ким Чен Ыном, что усиливает обеспокоенность США и Южной Кореи по поводу растущего военного сотрудничества между двумя государствами. Оба диктатора, вероятно, воспользуются этим визитом, чтобы еще раз пообещать друг другу общественную поддержку, отвергая попытки США изолировать Путина из-за его вторжения на Украину и Кима из-за его стремления к ядерному оружию и баллистическим ракетам. Об этом пишет The Washington Post.

Визит также подчеркнет долговечность автократического руководства в обеих странах: последний раз Путин посещал Северную Корею 24 года назад, вскоре после того, как он впервые стал президентом, когда страной руководил Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера. О визите сообщили российские и северокорейские СМИ.

Поездка Путина станет ответом на визит Кима на Дальний Восток России в сентябре прошлого года, когда северокорейский лидер назвал отношения своей страны с Россией своим главным приоритетом и пообещал поддержать "священную борьбу" Москвы против Украины. Тогда Ким Чен Ын приехал на поезде в Амурскую область.

Путин и Ким Чен Ын Фото: РИА Новости

Интересно, но по дороге к Ким Чен Ыну Путин посетит Якутск, где не бывал с 2014 года. Именно оттуда он улетит в КНДР.

Хотя за последние годы два лидера сблизились, их шаги являются результатом краткосрочной потребности друг в друге из-за удобства, а не формального, прочного союза, особенно с учетом их сложной двусторонней истории, говорят эксперты.

"Между двумя странами слишком велико взаимное недоверие. Нынешнее улучшение их отношений обусловлено ситуативными обстоятельствами", — сказал Андрей Ланьков, давний исследователь российско-северокорейских отношений и профессор корееведения в Университете Кукмин в Сеуле.

Белый дом неоднократно обвинял Северную Корею в отправке в Россию оборудования и боеприпасов для пополнения сокращающихся запасов для войны в Украине, включая баллистические ракеты и ракетные пусковые установки.

Считается, что Северная Корея имеет большой запас устаревших артиллерийских снарядов и ракет, которые будут совместимы с советскими и российскими системами вооружения, используемыми для атак по украинским городам, а также производственные мощности, которые помогут России поддерживать высокий уровень производства боеприпасов, поскольку Кремль стремится расширить свое собственное производство.

Такая динамика дала Киму редкую разменную карту. И это разворот в их отношениях, учитывая историю военной зависимости Северной Кореи от Советского Союза, в том числе при поддержке СССР вторжения на Юг, которое спровоцировало Корейскую войну 1950-53 годов.

Со времени визита Кима в Россию в сентябре прошлого года Северная Корея, как полагают, экспортировала в Россию около 5 миллионов патронов, сообщил Bloomberg News министр обороны Южной Кореи.

Путин и Ким Чен Ын Фото: rg.ru

Россия также нуждается в рабочей силе, которую также может предоставить Северная Корея. Россия уже давно использует северокорейских рабочих как дешевый и надежный источник рабочей силы. По состоянию на прошлый год считалось, что тысячи северокорейцев все еще находятся в России в нарушение санкций ООН, которые требуют, чтобы все рабочие Северной Кореи за границей вернулись домой к концу 2019 года.

Россия использовала свое вето в Совете Безопасности ООН в марте, чтобы нейтрализовать давний режим санкций, призванный сдержать и замедлить развитие Пхеньяном своего ядерного арсенала, при этом российские чиновники обвинили Запад в попытке "задушить" Северную Корею.

По мнению некоторых аналитиков, Россия может в ответ предоставить Северной Корее различные формы технологической помощи, хотя военные соглашения между двумя сторонами непрозрачны.

Сэмюэл Рамани, научный сотрудник Королевского института вооруженных сил, сказал, что опасения по поводу углубления отношений между Москвой и Пхеньяном были сосредоточены на возможности того, что Россия может ускорить наращивание потенциала Северной Кореи по производству ядерного оружия, но добавил, что нет никаких доказательств того, что это произошло.

"Самое важное, что мы видели до сих пор с точки зрения передачи технологий, было в космической сфере, и я не думаю, что это приведет к тому, что Россия немедленно поможет Северной Корее в ядерной сфере, потому что Китай очень настороженно относится к этому. И Россия, и Северная Корея ведут все большую эскалацию в этой области", — сказал Рамани.

Пхеньян, со своей стороны, стремится поддержать свою экономику. КНДР борется с финансовыми трудностями и отсутствием продовольственной безопасности после пандемической изоляции и многолетних санкций. И официальный Пхеньян хочет получить доступ к передовым технологиям Москвы для своих программ спутников и ядерного оружия.

Официальные лица Южной Кореи и США выразили обеспокоенность по поводу растущего военного сотрудничества КНДР и РФ.

Путин и Ким Чен Ын Фото: Getty Images

Россия, Китай, Северная Корея, Иран и другие авторитарные государства разделяют стремление Москвы к глобальному порядку и международным институтам, более дружественным к автократическим режимам, и все они осудили западные санкции.

Аналитики Андреа Кендалл-Тейлор и Ричард Фонтейн в апрельской статье в журнале Foreign Relations ввели термин "ось потрясений", заявив, что торговля и прямая или косвенная военная поддержка России со стороны Китая, Северной Кореи и Ирана укрепили позицию Москвы на поле боя и подорвало попытки Запада изолировать Москву.

"Сотрудничество между четырьмя странами расширялось до 2022 года, но война ускорила углубление их экономических, военных, политических и технологических связей", — написали они.

Напомним, ранее стало известно, что официальный Пекин обеспокоен союзом Ким Чен Ына с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.