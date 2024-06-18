Убежденный единомышленник: Путин подтвердил, что КНДР помогает РФ вести войну против Украины

Глава Кремля написал статью, в которой поблагодарил КНДР за помощь в агрессии против Украины, а также пообещал Ким Чен Ыну поддержку в отстаивании интересов Северной Кореи.

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Глава Кремля Владимир Путин перед поездкой в КНДР признал, что эта страна помогает России вести войну против Украины. За это он поблагодарил Северную Корею в статье, которая была опубликована на сайте Кремля.

Кроме того, по его словам, Пхеньян проявляет "солидарность" с Москвой по ключевым международным вопросам.

"Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка", — написал Путин.

Он также не забыл сообщить о том, что Соединенные Штаты якобы начали войну в Украине еще в 2014 году и не давали России "мирно" урегулировать конфликт.

Кроме того, в своей статье Путин назвал действующую украинскую власть "неонацистским режимом", который финансируется США. Он пообещал Ким Чен Ыну, чтобы будет помогать Северной Корее отстаивать свои интересы.

Отметим также, что приезд Путина в КНДР подтвердило Корейское центральное информационное агентство.

Ранее сообщалось, что Путина могут пригласить на следующий Саммит мира несмотря на ордер на арест МУС. Президент Швейцарии Виола Амерд считает, что если присутствие главы Кремля необходимо для проведения конференции, в таком случае можно сделать исключение.

Также напомним, что Путин уволил четырех замминистров и назначил племянницу вместо одного из них. Должность получила Анна Цивилева. А еще одним замминистра обороны стал Павел Фрадков — сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.