Пентагон анонсував розширення навчання на F-16 для України

За словами речника Міноборони Пета Райдера, українці самі мають визначати, скільки саме треба навчати льотчиків.

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18 червня британський The Times опублікував матеріал про те, що США "навмисно затягують" навчання українських льотчиків на F-16. Літаків може бути більше, ніж підготовлених пілотів. У той же день прессекретар Міноборони США генерал-майор Пет Райдер анонсував розширення програми підготовки. Про це стало відомо з пресрелізу Пентагону.

За словами речника, навчання українських льотчиків на F-16 відбувається в Аризоні та Данії. Зараз є можливості для додаткового навчання в інших місцях у Європі.

"Наша увага зосереджена на роботі з коаліцією з авіаційних засобів, щоб визначити їхні вимоги та виконати їх. Є можливості для проведення додаткового навчання в інших місцях, які готуються в Європі. Це буде довгострокова пропозиція з погляду підтримки їх через коаліцію повітряних засобів", — повідомив Райдер.

Він також додав, що питання щодо кількості льотчиків, які проходять навчання, Україна вирішує сама. Українці мають самі говорити про пілотів з огляду на авіапарк, кількість пілотного персоналу, а також очікувань щодо реалізації програми.

Раніше у статті The Times очільниця спеціальної парламентської комісії з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова заявила, що наразі буде більше літаків, ніж підготовлених льотчиків на F-16. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія взяли на себе зобов'язання передати Україні понад 60 винищувачів F-16. А підготовку проходить 28 льотчиків у США та Данії. Пентагон, за її словами, відмовився виділити ще бодай 10 місяць.

Нагадаємо, 17 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, як РФ готується до отримання F-16 Україною.

Також ЗМІ писали, що Румунія готується до прибуття українських F-16 на авіабазу імені Михайла Когелничану.