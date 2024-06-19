У Маріуполі збільшується кількість інженерної техніки ЗС РФ: що відбувається (відео)

Радник міського голови Петро Андрющенко вважає, що ці процеси пов'язані з будівництвом росіянами нової військової бази, а також реалізацією ними інфраструктурно-логістичних проєктів на адмінкордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

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Російські загарбники почали стягувати більше інженерної техніки до тимчасово окупованого Маріуполя. Зі свого боку представники українського спротиву також заявляють про розширення використання ММК імені Ілліча загарбниками у військових цілях. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, причиною цих процесів може бути будівництво окупантами нової військової бази, а також реалізація ними інфраструктурно-логістичних проєктів на адмінкордоні між Донеччиною та Запоріжжям.

"У Маріуполі фіксуємо збільшення інженерної техніки та розширення військового використання ММК ім. Ілліча. Пов’язуємо це зі стартом будівництва нової військової бази з одного боку, з іншого – з інфраструктурно-логістичними проєктами на кордоні Запорізької та Донецької областей. Зокрема, фіксуємо перевезення конструкцій для будівництва мостів у напрямку Бердянського району у супроводі військових", – наголосив він.

Разом з цим Андрющенко опублікував відео з військовою технікою окупантів у Маріуполі. Разом з цим на оприлюднених ним кадрах видно військову активність на Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Інженерна техніка ЗС РФ у Маріуполі

14 червня Петро Андрющенко повідомив про намір загарбників побудувати військово-логістичну базу у Маріуполі. Очікується, що її зведуть у районі станції Маріуполь-Сортировочна за рахунок "націоналізації", тобто крадіжки земель, що належить маріупольцям.

До того ж на початку квітня повідомлялося, що німецькі компанії допомагають російським окупантам проводити реконструкцію Маріуполя.