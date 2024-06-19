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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія перекинула в Україну 80% військ, розміщених на кордоні з Фінляндією (знімки)

російські війська
Фото: DW | Ілюстративне фото

На опублікованих супутникових знімках можна помітити спорожнілі бази, на яких була розміщена російська військова техніка. Також повідомляється і про переміщення особового складу ЗС РФ.

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Більшість російських військ, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Інформацію підтвердила фінська розвідка, яка зазначила, що загалом російське командування відвело від кордону до 80% військ.

На супутникових знімках, опублікованих фінськими журналістами, видно, що гарнізони і військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.

На деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а іноді й менше. І хоча навчання особового складу ЗС РФ усе ще проводять, його кількість варіюється залежно від ситуації, додали джерела в розвідувальній службі.

"За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна", — цитує видання джерело.

супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen
супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen
супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen
супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen
супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen
супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen
супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen
супутникові знімки частин ЗС РФ Fullscreen

"Росія лякає країни НАТО третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується. При цьому майже всю бойову техніку вже вивезено з баз, які розташовуються недалеко від кордону з Фінляндією.", — пишуть оглядачі.

Як зазначили в "Мілітарному", колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу нещодавно оголосив про посилення новоствореного Ленінградського військового округу шляхом введення нових формувань. При цьому в Карелії створили окрему ракетну бригаду, оснащену ракетними комплексами "Іскандер-М". Там же були розміщені стаціонарні аеростати зі спецобладнанням для спостереження за кордоном із Фінляндією.

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Нагадаємо, 10 червня чотири російські літаки порушили повітряний простір Фінляндії. Інцидент стався в морській зоні Ловііса — літаки ПКС РФ пролетіли 2,5 кілометра по фінській стороні в найглибшій точці.