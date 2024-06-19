Росія перекинула в Україну 80% військ, розміщених на кордоні з Фінляндією (знімки)

На опублікованих супутникових знімках можна помітити спорожнілі бази, на яких була розміщена російська військова техніка. Також повідомляється і про переміщення особового складу ЗС РФ.

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Більшість російських військ, включно з особовим складом і технікою, які раніше зосереджувалися на кордоні з Фінляндією, були перекинуті в Україну. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Інформацію підтвердила фінська розвідка, яка зазначила, що загалом російське командування відвело від кордону до 80% військ.

На супутникових знімках, опублікованих фінськими журналістами, видно, що гарнізони і військові бази російських сухопутних військ поблизу фінського кордону практично порожні.

На деяких базах залишилася тільки застаріла техніка, а кількість особового складу скоротилася до п'ятої частини, а іноді й менше. І хоча навчання особового складу ЗС РФ усе ще проводять, його кількість варіюється залежно від ситуації, додали джерела в розвідувальній службі.

"За нашими мірками це досить погана техніка, але за російськими мірками може бути ще придатна", — цитує видання джерело.

"Росія лякає країни НАТО третьою світовою війною, але принаймні поблизу Фінляндії, схоже, до війни не готується. При цьому майже всю бойову техніку вже вивезено з баз, які розташовуються недалеко від кордону з Фінляндією.", — пишуть оглядачі.

Як зазначили в "Мілітарному", колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу нещодавно оголосив про посилення новоствореного Ленінградського військового округу шляхом введення нових формувань. При цьому в Карелії створили окрему ракетну бригаду, оснащену ракетними комплексами "Іскандер-М". Там же були розміщені стаціонарні аеростати зі спецобладнанням для спостереження за кордоном із Фінляндією.

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Нагадаємо, 10 червня чотири російські літаки порушили повітряний простір Фінляндії. Інцидент стався в морській зоні Ловііса — літаки ПКС РФ пролетіли 2,5 кілометра по фінській стороні в найглибшій точці.