Не лише Харківський напрямок: у США пояснили, звідки ЗСУ можуть атакувати територію РФ

Старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер зазначив, що завдяки новому рішенню Росія втратить можливість накопичувати війська зі своєї сторони кордону біля Харківської та Сумської областей.

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Сполучені Штати наприкінці травня надали дозвіл Україні завдавати ударів по РФ із території Харківської області. Віднині ЗСУ можуть атакувати російські цілі також із Сумщини. Про це під час телефонного брифінгу заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, пише "Укрінформ".

За його словами, це буде мати вплив, зокрема, на накопичення російських військ під кордоном із Харківщиною та Сумщиною

Таким чином у Білому домі офіційно підтвердили дозвіл на застосування зброї їхнього виробництва по території Росії неподалік обох цих областей.

"Ми досить чітко заявили, що це право на застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області",– зазначив Майкл Карпентер.

Він додав, що після цього Росія не буде мати можливості накопичувати війська зі своєї сторони кордону поблизу Харківської та Сумської областей, звідки вона весь час здійснює атаки по Україні.

31 травня стало відомо, що удари західною зброєю по території Росії, схвалення на які надходить від дедалі більшої кількості країн, матимуть критичний вплив на наступ росіян.

У свою чергу наприкінці травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Великобританія не надавала Києву дозволу на удари по Росії із використанням ракет Storm Shadow.