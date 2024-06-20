За час війни військком на Дніпропетровщині придбав майна на 13,5 млн грн (відео)

Вже колишній посадовець оформив на батька автомобілі та квартири у Дніпрі. Чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

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За півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК на Дніпропетровщині набув активів на майже 13,5 млн грн, що еквівалентно 350 тис. доларів США. Про це інформують в Нацполіції.

Як повідомляється, чоловік оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири на території м. Дніпро. Також він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м².

У ході слідства було встановлено факти декларування фігурантом недостовірної інформації за 2021 та 2022 роки на загальну суму майже 4,3 млн грн. В одному з випадків керівник ТЦК не зазначив у щорічній декларації подарунок близькій особі від її родича у розмірі 65 тис. доларів.

У липні минулого року поліцейські провели низку процесуальних дій за місцями роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності, вилучивши документацію, що підтверджує право власності на низку об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Досудове розслідування щодо колишнього начальника обласного територіального центру комплектування завершено, а обвинувальний акт скеровано до районного суду. Експосадовцю інкримінують ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 13 червня в Одесі затримали працівника ТЦК, який вимагав 4 тисячі доларів за невиписування повістки військовозобов'язаному.

Раніше в Одесі на хабарі попався офіцер ТЦК, який вимагав гроші за зняття транспортного засобу з військового обліку.