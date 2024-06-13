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Хотів отримати $4000 хабара: в Одесі поліція затримала військовослужбовця ТЦК (фото)

Поліція, ТЦК, Одеса, фото
Фото: Національна поліція | Поліція затримала військовослужбовця ТЦК

У поліції заявили, що неправомірну вигоду фігурант отримував у два етапи. Затримали його під час отримання другого траншу. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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В Одесі затримали військовослужбовця ТЦК, який хотів отримати хабар у розмірі 4000 доларів за те, щоб не виписувати повістку військовозобов'язаному. Про це повідомили в Національній поліції Одеської області.

Зазначається, що неправомірну вигоду фігурант отримував у два етапи. Затримали його під час отримання другого траншу. У "вартість" входило надання порожнього бланка повістки з мокрою печаткою для самостійного заповнення та проставлення необхідної дати нібито явки до ТЦК. Так, фейкова повістка мала унеможливити вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на службу.

У поліції заявили, що 11 червня правоохоронці затримали фігуранта після отримання ним тисячі доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму.

Поліція, ТЦК, Одеса, фото Fullscreen
Поліція затримала військовослужбовця ТЦК
Фото: Національна поліція

Повідомляється, що працівника РТЦК затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці повідомили, що наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Поліція, ТЦК, Одеса, фото Fullscreen
Поліція затримала військовослужбовця ТЦК
Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 10 червня на Закарпатті вантажівка з військовими номерами прорвала державний кордон. Журналіст Віталій Глагола стверджує, що угорська поліція затримала 32 українців, а прикордонники з українського боку — осіб, які можуть бути причетні до незаконного переміщення втікачів.