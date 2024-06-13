Хотів отримати $4000 хабара: в Одесі поліція затримала військовослужбовця ТЦК (фото)

У поліції заявили, що неправомірну вигоду фігурант отримував у два етапи. Затримали його під час отримання другого траншу. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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В Одесі затримали військовослужбовця ТЦК, який хотів отримати хабар у розмірі 4000 доларів за те, щоб не виписувати повістку військовозобов'язаному. Про це повідомили в Національній поліції Одеської області.

Зазначається, що неправомірну вигоду фігурант отримував у два етапи. Затримали його під час отримання другого траншу. У "вартість" входило надання порожнього бланка повістки з мокрою печаткою для самостійного заповнення та проставлення необхідної дати нібито явки до ТЦК. Так, фейкова повістка мала унеможливити вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на службу.

У поліції заявили, що 11 червня правоохоронці затримали фігуранта після отримання ним тисячі доларів неправомірної вигоди. Тижнем раніше він отримав аналогічну суму.

Поліція затримала військовослужбовця ТЦК Фото: Національна поліція

Повідомляється, що працівника РТЦК затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці повідомили, що наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Поліція затримала військовослужбовця ТЦК Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 10 червня на Закарпатті вантажівка з військовими номерами прорвала державний кордон. Журналіст Віталій Глагола стверджує, що угорська поліція затримала 32 українців, а прикордонники з українського боку — осіб, які можуть бути причетні до незаконного переміщення втікачів.