Три складові: Коваленко назвав, як протидіяти російським авіабомбам ФАБ-3000

Носієм ФАБ-3000 став фронтовий бомбардувальник Су-34, тому одним з варіантів є знищення літаків-носіїв.

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Російські окупанти вперше вдарили авіабомбою ФАБ-3000 з комплектом УМПК. Для України це новий виклик, з яким боротися можна трьома способами. Про це повідомляє військово-політичний оглядач "ІС" Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.

Повітряно-космічні сили РФ вперше вдарили по Україні плануючою бомбою ФАБ-3000 М54. Її носієм виступає фронтовий бомбардувальник Су-34. За словами Коваленка, Україна не готова до таких ударів, але питання атак ФАБ-3000 було лише питанням часу. Проте є три складові, які дозволять боротися із бомбардуваннями:

посилення системи ППО комплексами великого радіуса дії;

знищення носіїв Су-34 на великій відстані за допомогою F-16;

знищення носіїв авіабомб на російських аеродромах за допомогою ATACMS.

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Оглядач зазначає, що Україна або не має таких засобів, або має, проте без дозволу застосовувати їх по російській території. При цьому Су-34 стає повільним та низькоманевровим, якщо буде брати на борт один, а то і два ФАБ-3000. Коваленко стверджує, що удари ФАБ-3000 М54 можуть дуже негативно повпливати на лінію бойового зіткнення, що значно прискорить процес "зламу" українських ліній оборони та укріпрайонів. Відтак Україна потребує рішень, в тому числі від західних партнерів.

Нагадаємо, 20 червня ЗС РФ вперше вдарили тритонною ФАБ-3000 по селу Липці у Харківській області.

Раніше у РФ показали виробничу лінію авіабомб ФАБ-3000.