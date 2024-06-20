Три складові: Коваленко назвав, як протидіяти російським авіабомбам ФАБ-3000
Носієм ФАБ-3000 став фронтовий бомбардувальник Су-34, тому одним з варіантів є знищення літаків-носіїв.
Російські окупанти вперше вдарили авіабомбою ФАБ-3000 з комплектом УМПК. Для України це новий виклик, з яким боротися можна трьома способами. Про це повідомляє військово-політичний оглядач "ІС" Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі.
Повітряно-космічні сили РФ вперше вдарили по Україні плануючою бомбою ФАБ-3000 М54. Її носієм виступає фронтовий бомбардувальник Су-34. За словами Коваленка, Україна не готова до таких ударів, але питання атак ФАБ-3000 було лише питанням часу. Проте є три складові, які дозволять боротися із бомбардуваннями:
- посилення системи ППО комплексами великого радіуса дії;
- знищення носіїв Су-34 на великій відстані за допомогою F-16;
- знищення носіїв авіабомб на російських аеродромах за допомогою ATACMS.
Оглядач зазначає, що Україна або не має таких засобів, або має, проте без дозволу застосовувати їх по російській території. При цьому Су-34 стає повільним та низькоманевровим, якщо буде брати на борт один, а то і два ФАБ-3000. Коваленко стверджує, що удари ФАБ-3000 М54 можуть дуже негативно повпливати на лінію бойового зіткнення, що значно прискорить процес "зламу" українських ліній оборони та укріпрайонів. Відтак Україна потребує рішень, в тому числі від західних партнерів.
Нагадаємо, 20 червня ЗС РФ вперше вдарили тритонною ФАБ-3000 по селу Липці у Харківській області.
Раніше у РФ показали виробничу лінію авіабомб ФАБ-3000.