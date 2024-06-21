ЗС РФ влаштовують лобові штурми та намагаються обійти місто: 24-бригаду ЗСУ перекинули в Часів Яр

Ситуація в місті та навколо складна, тож туди перекинули підсилення. Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та з усіх можливих видів озброєння.

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Українське військове командування через складну ситуацію перекинуло в Часів Яр на Донеччині бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про це йдеться у заяві пресслужби бригади у Фейсбук.

"Повідомляємо, що підрозділи 24-ї ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру. Ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та з усіх можливих видів озброєння.

"Воїни 24-ї бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі", — повідомили у бригаді.

Нагадаємо, що 17 червня повідомлялося, що ЗС РФ нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі.

20 червня повідомлялося, що окупанти просунулися на Покровському напрямку і увійшли в Карлівку. Вони захопили 50% села. Тривають бої на водосховищі.