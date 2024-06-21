ЗС РФ більше не можуть наступати великими зʼєднаннями: експерт вказав на проблему ворога

Російські військові не можуть координувати операції на полі бою. ЗСУ вибили кадровий косяк офіцерів середньої ланки ворожої армії, розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський.

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Збройні сили Російської Федерації не можуть наступати великими зʼєднаннями. Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський заявив, що ворог може загнати на одну ділянку сто танків, проте не може ними атакувати. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Він зауважив, що формально окупанти можуть перекинути кудись зʼєднання зі статусом танкового полку.

"Але якби вони були здатні наступати ним на полі бою — нам були б кранти. На щастя, вони можуть загнати в одну точку 100 танків, але наступати ними — не можуть", — сказав Іван Киричевський.

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За його словами, так відбувається не через брак матеріально-технічних ресурсів, а неможливості координувати операції на фронті. Українські військові змогли вибити кадровий косяк офіцерів середньої ланки. Зокрема, в армії РФ багато командирів взводів та рот, генералів, що можуть віддати команду. Проте в противника не вистачає середньоїї ланки.

"Вони (окупанти, — ред.) можуть організовано в атаку послати не більше роти", — пояснив він.

Іван Киричевський додав, що багато всього буде залежати від того, які стратегічні рішення ухвалять українське та російське командування.

Нагадаємо, 21 червня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що українські військові зможуть зупинити повзучий наступ противника. За його словами, основне завдання ЗСУ — завдати якомога більше втрат окупантам, це допоможе перехопити ініціативу на фронті.

20 червня військово-політичний аналітик Денис Попович розповів, що на півночі Харківської області росіяни поставили завдання досягти певних цілей, одна з них — створення буферної зони. Крім цього, окупанти хочуть захопити Вовчанськ та ближче підійти до Харкова.