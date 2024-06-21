ВС РФ больше не могут наступать крупными соединениями: эксперт указал на проблему врага

Российские военные не могут координировать операции на поле боя. ВСУ выбили кадровый косяк офицеров среднего звена вражеской армии, рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Вооруженные силы Российской Федерации не могут наступать большими соединениями. Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский заявил, что враг может загнать на один участок сто танков, однако не может ими атаковать. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что формально оккупанты могут перебросить куда-то соединение со статусом танкового полка.

"Но если бы они были способны наступать им на поле боя — нам были бы кранты. К счастью, они могут загнать в одну точку 100 танков, но наступать ими — не могут", — сказал Иван Киричевский.

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По его словам, так происходит не из-за нехватки материально-технических ресурсов, а из-за невозможности координировать операции на фронте. Украинские военные смогли выбить кадровый косяк офицеров среднего звена. В частности, в армии РФ много командиров взводов и рот, генералов, которые могут отдать команду. Однако у противника не хватает среднего звена.

"Они (оккупанты, — ред.) могут организованно в атаку послать не более роты", — пояснил он.

Иван Киричевский добавил, что многое будет зависеть от того, какие стратегические решения примут украинское и российское командование.

Напомним, 21 июня военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что украинские военные смогут остановить ползучее наступление противника. По его словам, основная задача ВСУ — нанести как можно больше потерь оккупантам, это поможет перехватить инициативу на фронте.

20 июня военно-политический аналитик Денис Попович рассказал, что на севере Харьковской области россияне поставили задачу достичь определенных целей, одна из них — создание буферной зоны. Кроме этого, оккупанты хотят захватить Волчанск и ближе подойти к Харькову.