До осени Силам обороны удастся остановить ползучее наступление ВС РФ, — военный эксперт

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, украинские защитники приблизились к перехвату инициативы на фронте. Для этого они должны наносить РФ как можно большие потери.

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Сейчас основная задача обороны для ВСУ — нанести как можно большие потери российским захватчикам в живой силе, чтобы РФ не смогла их компенсировать в течение месяца. Это поможет украинским защитникам перехватить инициативу на поле боя. Об этом в эфире телемарафона заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он убежден, что украинские защитники уже приблизились к этой цели.

"В июне с прицелом на июль мы на это выйдем, чтобы осенью уже врага остановить. Чтобы они уже не имели возможности такого ползучего наступления", — считает эксперт.

Также он отметил, что ВСУ нужно начать работу над формированием собственных резервов.

"В чем замысел России: они, действуя по всей линии фронта, пытаются разматывать наши резервы. А что такое резерв — это те войска, которые есть не непосредственно в боевых действиях, но ждут момента, когда враг совершит ошибку. Или когда мы создадим перспективы, чтобы на том или ином участке перехватить инициативу и вытеснить врага с определенных рубежей", — пояснил Коваленко.

18 июня командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что ВСУ удалось сорвать наступление россиян на Харьковщине. В частности оккупанты после попытки наступать на этом участке фронта увязли. Этому способствовала сверхмощная защита Сил обороны.

Кроме того, военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что российское командование намерено активизировать Харьковское направление, поскольку усилило его россиянами, переброшенными из-под Финляндии.