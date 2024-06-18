Пополняют резервы: ВС РФ хотят вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении, — ВСУ

По словам командира батальона ударных беспилотников Юрия Федоренко, правильные тактические шаги со стороны Сил обороны позволили вернуть некоторые позиции и надежно там закрепиться. Россиянам это не понравилось и они пытаются их вернуть.

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Российские оккупанты уже второй месяц пытаются добиться успехов своим наступлением в Харьковской области, однако ничего не получается. Сейчас они намерены отбить позиции, которые утратили за последние несколько недель. Детальнее об этом в комментарии "Суспiльному" рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, за последние несколько недель Силы обороны смогли выбить противника с ряда позиций и надежно там закрепиться. Это не понравилось россиянам и они сейчас пытаются вернуть их под свой контроль.

"В то же время, противник постоянно пытается вернуть те позиции штурмовыми действиями, оперативно пополняя свои резервы. Поэтому боевые действия на текущий момент являются чрезвычайно насыщенными", — заявил Юрий Федоренко.

Отдельно военнослужащий добавил, что бойцы ВСУ применили правильные тактические шаги, чтобы вернуть несколько посадок вблизи села Глубокое в Харьковской области. Внутри населенного пункта также точатся бои за каждый дом.

Россияне пытаются вернуть утраченные на Харьковщине позиции Фото: DeepStateMAP

Огромную роль, продолжает Юрий Федоренко, сыграло решение партнеров, которое позволяет бить западным вооружением по российской территории. Противник теперь не чувствует себя в безопасности возле своих границ.

В Волчанске дальнейшего продвижения ВС РФ на данный момент нет.

"Динамика ведения боевых действий, применения авиации остается чрезвычайно высокой в Волчанске. Это обуславливается работой наших средств противовоздушной обороны, которые, к большому сожалению, не в достаточном количестве, для того, чтобы в полной мере зеркально перекрывать воздушное пространство, как это делает РФ", — подытожил Юрий Федоренко.

Россияне пытаются вернуть утраченные на Харьковщине позиции Фото: DeepStateMAP

Напомним, 18 июня сообщалось, что РФ нарастила ударный кулак для нового наступления в Харьковской области. Как рассказали аналитики из DeepState, ВС РФ сейчас пытаются прощупать слабые места в украинской обороне на этом участке фронта. Штурмы не прекращаются.