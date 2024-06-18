Поповнюють резерви: ЗС РФ хочуть повернути втрачені позиції на Харківському напрямку, — ЗСУ
За словами командира батальйону ударних безпілотників Юрія Федоренка, правильні тактичні кроки з боку Сил оборони дали змогу повернути деякі позиції і надійно там закріпитися. Росіянам це не сподобалося і вони намагаються їх повернути.
Російські окупанти вже другий місяць намагаються домогтися успіхів своїм наступом у Харківській області, проте нічого не виходить. Зараз вони мають намір відбити позиції, які втратили за останні кілька тижнів. Детальніше про це в коментарі "Суспільному" розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
За його словами, за останні кілька тижнів Сили оборони змогли вибити противника з низки позицій і надійно там закріпитися. Це не сподобалося росіянам і вони зараз намагаються повернути їх під свій контроль.
"Водночас противник постійно намагається повернути ті позиції штурмовими діями, оперативно поповнюючи свої резерви. Тому бойові дії на поточний момент є надзвичайно насиченими", — заявив Юрій Федоренко.
Окремо військовослужбовець додав, що бійці ЗСУ застосували правильні тактичні кроки, щоб повернути кілька посадок поблизу села Глибоке в Харківській області. Усередині населеного пункту також точаться бої за кожен будинок.
Величезну роль, продовжує Юрій Федоренко, зіграло рішення партнерів, яке дозволяє бити західним озброєнням по російській території. Противник тепер не почувається в безпеці біля своїх кордонів.
У Вовчанську подальшого просування ЗС РФ наразі немає.
"Динаміка ведення бойових дій, застосування авіації залишається надзвичайно високою у Вовчанську. Це обумовлюється роботою наших засобів протиповітряної оборони, які, на превеликий жаль, не в достатній кількості, для того, щоб повною мірою дзеркально перекривати повітряний простір, як це робить РФ", — підсумував Юрій Федоренко.
Нагадаємо, 18 червня повідомлялося, що РФ наростила ударний кулак для нового наступу в Харківській області. Як розповіли аналітики з DeepState, ЗС РФ зараз намагаються промацати слабкі місця в українській обороні на цій ділянці фронту. Штурми не припиняються.