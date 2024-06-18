Поповнюють резерви: ЗС РФ хочуть повернути втрачені позиції на Харківському напрямку, — ЗСУ

За словами командира батальйону ударних безпілотників Юрія Федоренка, правильні тактичні кроки з боку Сил оборони дали змогу повернути деякі позиції і надійно там закріпитися. Росіянам це не сподобалося і вони намагаються їх повернути.

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Російські окупанти вже другий місяць намагаються домогтися успіхів своїм наступом у Харківській області, проте нічого не виходить. Зараз вони мають намір відбити позиції, які втратили за останні кілька тижнів. Детальніше про це в коментарі "Суспільному" розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, за останні кілька тижнів Сили оборони змогли вибити противника з низки позицій і надійно там закріпитися. Це не сподобалося росіянам і вони зараз намагаються повернути їх під свій контроль.

"Водночас противник постійно намагається повернути ті позиції штурмовими діями, оперативно поповнюючи свої резерви. Тому бойові дії на поточний момент є надзвичайно насиченими", — заявив Юрій Федоренко.

Окремо військовослужбовець додав, що бійці ЗСУ застосували правильні тактичні кроки, щоб повернути кілька посадок поблизу села Глибоке в Харківській області. Усередині населеного пункту також точаться бої за кожен будинок.

Росіяни намагаються повернути втрачені на Харківщині позиції Фото: DeepStateMAP

Величезну роль, продовжує Юрій Федоренко, зіграло рішення партнерів, яке дозволяє бити західним озброєнням по російській території. Противник тепер не почувається в безпеці біля своїх кордонів.

У Вовчанську подальшого просування ЗС РФ наразі немає.

"Динаміка ведення бойових дій, застосування авіації залишається надзвичайно високою у Вовчанську. Це обумовлюється роботою наших засобів протиповітряної оборони, які, на превеликий жаль, не в достатній кількості, для того, щоб повною мірою дзеркально перекривати повітряний простір, як це робить РФ", — підсумував Юрій Федоренко.

Росіяни намагаються повернути втрачені на Харківщині позиції Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 18 червня повідомлялося, що РФ наростила ударний кулак для нового наступу в Харківській області. Як розповіли аналітики з DeepState, ЗС РФ зараз намагаються промацати слабкі місця в українській обороні на цій ділянці фронту. Штурми не припиняються.