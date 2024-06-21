Російські війська розпочали штурм Часового Яру з торецького напрямку, — ОСУВ "Хортиця" (карта)

Російська армія активізувала свої зусилля на Донбасі. За останній тиждень, розповів Волошин, штурми окупантів Часового Яру не припиняються.

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Російські окупанти почали штурмувати Часів Яр із торецького напрямку. Про це "Інтерфакс-Україна" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, поточного тижня ворожі штурми відбуваються постійно. Йдуть як механізовані штурми в лоб, так і невеликі групи до п’яти осіб намагаються прориватися в мікрорайони Новий та Канал.

"Уже кілька днів противник пішов з іншого напрямку, з Торецького, на Часів Яр. Загарбники пруть із боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк", — розповів військовий.

Ситуація біля Часового Яру Фото: deepstatemap.live

Він повідомив, що від початку доби, 21 червня, противник вже здійснив три спроби наблизитися до українських позицій поблизу Часового Яру та Кліщіївки.

Наразі там тривають бої, але ситуація контрольована.

"Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції. Окупанти намагаються проводити штурмові дії на напрямку за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети", — розповів Волошин.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала. За добу на цьому напрямку було знищено 255 окупантів, 397 дістали поранень. Також бійцями Сил оборони було знищено одну РСЗВ БМ-21 "Град".

Волошин зазначив, що в боях за Часів Яр беруть участь підрозділи РФ 1065-го артилерійського полку повітрянодесантних військ, 58 батальйон спецпризначенців та бригада "Сєвєр-в".

Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що російські окупанти просунулися в напрямку Часового Яру.

21 червня стало відомо про перекидання 24-ї бригади ім. Короля Данила у Часів Яр.