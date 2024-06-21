"Пішло не за планом": експерт пояснив, як довго ЗС РФ наступатиме на Харківщині (відео)

Повзучий наступ росіян може тривати довго. Але армагеддону, переконаний Мусієнко, вже не буде точно.

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Наступ російської армії на Харківську область, завдяки чому окупанти сподівалися відтягти українські сили, пішов не за планом. Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На його думку, наступ росіян на Торецьк якраз є індикатором того, що у ЗС РФ щось пішло не за планом.

"Цей напрямок і не розглядався, але ворог вирішив активізуватися і там", — зазначив військовий експерт, пояснивши, що глобально у Кремлі вважали, що під час наступу на Харківщині вдастся просунутися вглиб наскільки можливо, а далі атакуватимуть на інших напрямках.

Таким чином, за його словами, противник намагався відтягнути українські сили й ЗСУ, звичайно, перекидали певні підрозділи. Але ситуація біля Вовчанська свідчить про те, що планам не вдалося справдитися.

Олександр Мусієнко переконаний, що наступ агресора не видався таким, як задумувався спочатку.

Думки Олександра Мусієнка з приводу наступу росіян на Харківщину можна почути по 04:15

"Вони думали, що вони з флангів, з півночі на Харківщині, з півдня Курахове-Вугледар і в районі Старомайорського, таким чином розтягнувши нашу лінію оборони, будуть просуватися по центру на Покровському напрямку на Часів Яр. І десь там з прицілом на липень зможуть уже виходити ближче до адмінмеж Донецької області. Але нічого подібного не відбувається", — розповів він.

Водночас, за його словами, в такій формі наступ може тривати ще досить довго. Попри значні втрати, ворог застосовують тактику повзучого наступу, намагаючись хоч десь просунутися.

"Вони таким чином можуть досягати певних тактичних успіхів вздовж лінії фронту, але не мати жодних оперативно-стратегічних. Десь ще дійсно просунутися, десь ще захопити певні ділянки, а нам ще можливо десь доведеться відійти", — не виключає Мусієнко, додаючи, що це вже не катастрофа, і армагедону точно не буде.

Нагадаємо, 19 червня речник оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" Юрій Повх повідомив, що російські військові постійно намагаються атакувати у Вовчанську Харківській області.

20 червня військово-політичний аналітик Денис Попович розповів, що ситуація на півночі Харківської області поступово складається на користь українських військових. Він наголосив, що йдеться не лише про Вовчанськ, але й інші локації в регіоні, там Сили оборони відбивають позиції та переходять до контратаки.