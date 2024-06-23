Жінку, яка влаштувала погром на могилах воїнів у Києві, відправили в психлікарню, — ЗМІ

Підозрюваній загрожує до семи років покарання. Втім, перед цим вона пройде психіатричну експертизу.

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Жінку, яка влаштувала погром на могилах українських воїнів у Києві, відправили в психлікарню. Про це пише Суспільне, посилаючись на джерела в Київській міській прокуратурі.

Підозрювана у сплюндруванні могил Андрія Пільщикова "Джуса", Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" та Павла Петриченка повинна провести в спецзакладі 60 днів. Термін перебування в психлікарні завершиться 19 серпня 2024 року.

"За клопотанням слідчого, погодженого прокурором, Печерським районним судом підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають небезпечну поведінку, строком на 60 днів", — зазначили в прокуратурі.

Наразі жінка отримала підозру. Після експертизи їй загрожує до семи років увʼязнення.

20 червня на Аскольдовій могилі підозрювана палицею зламала лампадки та пам'ятні таблички на могилах українських воїнів — Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" (загинув у березні 2023 року), Андрія Пільщикова "Джуса" (загинув у серпні 2023 року) та Павла Петриченка (загинув у квітні 2024 року).

Заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в ефірі телемарафону заявила, що 60-річна жінка не пояснила мотивів свого вчинку. Слідство має підстави вважати, що в неї розлади здоров’я.

Жінка, яка сплюндрувала могили українських воїнів Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, могили українських героїв привели до ладу.

Також Фокус писав про крадіжки шевронів з могили "Джуса".