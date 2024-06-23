Женщину, устроившую погром на могилах воинов в Киеве, отправили в психбольницу, — СМИ

Подозреваемой грозит до семи лет наказания. Впрочем, перед этим она пройдет психиатрическую экспертизу.

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Женщину, которая устроила погром на могилах украинских воинов в Киеве, отправили в психбольницу. Об этом пишет Суспільне, ссылаясь на источники в Киевской городской прокуратуре.

Подозреваемая в осквернении могил Андрея Пильщикова "Джуса", Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" и Павла Петриченко должна провести в спецучреждении 60 дней. Срок пребывания в психбольнице завершится 19 августа 2024 года.

"По ходатайству следователя, согласованного прокурором, Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", — отметили в прокуратуре.

Сейчас женщина получила подозрение. После экспертизы ей грозит до семи лет заключения.

20 июня на Аскольдовой могиле подозреваемая палкой сломала лампадки и памятные таблички на могилах украинских воинов — Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" (погиб в марте 2023 года), Андрея Пильщикова "Джуса" (погиб в августе 2023 года) и Павла Петриченко (погиб в апреле 2024 года).

Заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире телемарафона заявила, что 60-летняя женщина не объяснила мотивов своего поступка. Следствие имеет основания полагать, что у нее расстройства здоровья.

Женщина, которая осквернила могилы украинских воинов Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, могилы украинских героев привели в порядок.

Также Фокус писал о кражах шевронов с могилы "Джуса".