У Росії в ударі по Севастополю звинуватили США, — Міноборони РФ

Там повідомили, що удар був "навмисним" і він "не залишиться без відповіді".

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У Міноборони РФ відреагували на обстріл Севастополя в окупованому Криму. Там заявили, що в обстрілі винні США. Про це пише ТАСС.

Вашингтон несе відповідальність за ракетний удар по мирних жителях Севастополя, оскільки всі польотні завдання в американські ракети ATACMS вводяться фахівцями США. Про це заявили в Міноборони РФ, де стверджують, що окупований Крим обстріляли саме цими ракетами.

Ситуація в Севастополі

"Тому відповідальність за навмисний ракетний удар по мирних жителях Севастополя несе, насамперед, Вашингтон", — ідеться в повідомленні відомства і заявили, що удар американськими ракетами ATACMS не залишиться без відповіді, заявили в МО РФ.

Задимлення в Севастополі Фото: Скриншот

Цікаво, але хронологія подій у Севастополі від росЗМІ змінювалася дуже швидко. Так, спочатку "губернатор" Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі заявляв, що Сили протиповітряної оборони (ППО) Росії працюють у Севастополі, а всі служби приведені в стан бойової готовності.

Потім губернатор відрапортував про те, що "п'ять повітряних цілей було знищено".

"Відбиття ракетної атаки завершено. За попередньою інформацією, 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією. Але осколки збитих цілей впали в прибережній зоні", — йшлося в повідомленні. Тоді Развожаєв повідомив про 14 постраждалих.

Повідомлення про ситуацію в Севастополі Фото: Скриншот

Коли стало зрозуміло, що збиті "п'ять повітряних цілей" були знищені з більш серйозними наслідками, риторика "губернатора" змінилася і він почав писати про "терористичну атаку по цивільній інфраструктурі міста Севастополь" і повідомив, що збито було не п'ять, а чотири ракети.

Повідомлення про ситуацію в Севастополі Фото: Скриншот

Нагадаємо, зараз росЗМІ повідомляють про 124 постраждалих. Місцеві жителі писали в соцмережах, що не чули сирен повітряної тривоги і скаржилися, що сховища закриті.

А український нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що пляжі в Любимівці та Учкуївці, де найбільше постраждалих, розташовані "за пару кілометрів" від військового аеродрому Бельбек. Він наголосив, що саме звідти злітає бомбардувати Україну ворожа авіація, але росіяни не закривають пляжі і "прикриваються місцевими жителями, які сидять просто за 1-2 км від цих літаків".