Кабмін розширив перелік сфер для бронювання від мобілізації: кого це стосується

Згідно з урядовою постановою, відтепер під механізм бронювання військовозобов'язаних підпадають ті громадяни, які проводять гуманітарне розмінування.

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Українське законодавство передбачило розширення категорії військовозобов'язаних, яких можна забронювати під час мобілізації та у воєнний час. До списку потрапили працівники, які займаються гуманітарним розмінуванням. Відповідні зміни містяться у постанові Кабінету міністрів України №723 від 18 червня 2024 року.

Згідно з текстом документа, новий механізм бронювання тепер стосується також військовозобов'язаних, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є операторами протимінної діяльності та проводять гуманітарне розмінування відповідно до законодавства.

Зазначається, що раніше цей порядок застосовувався лише до громадян, які працюють в:

органах державної влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування;

установах, організаціях та підприємствах, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період;

компаніях, які є критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, 18 червня у Верховній Раді зареєстрували два альтернативні законопроєкти про економічне бронювання. Один із документів передбачає можливість бронювання ФОПів, зареєстрованих не пізніше ніж за 9 місяців до набрання законом чинності, але за умови, що їхній дохід перевищує 61 200 грн.

Фокус розбирався, як буде відбуватися бронювання військовозобов'язаних ФОП у разі ухвалення законопроєкту №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки".