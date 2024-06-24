Кабмин расширил перечень сфер для бронирования от мобилизации: кого это касается

Согласно правительственному постановлению, отныне под механизм бронирования военнообязанных подпадают те граждане, которые проводят гуманитарное разминирование.

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Украинское законодательство предусмотрело расширение категории военнообязанных, которых можно забронировать во время мобилизации и в военное время. В список попали работники, которые занимаются гуманитарным разминированием. Соответствующие изменения содержатся в постановлении Кабинета министров Украины №723 от 18 июня 2024 года.

Согласно тексту документа, новый механизм бронирования теперь касается также военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят гуманитарное разминирование в соответствии с законодательством.

Отмечается, что ранее этот порядок применялся только к гражданам, которые работают в:

органах государственной власти, других госорганах, органах местного самоуправления;

учреждениях, организациях и предприятиях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;

компаниях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, 18 июня в Верховной Раде зарегистрировали два альтернативных законопроекта об экономическом бронировании. Один из документов предусматривает возможность бронирования ФЛП, зарегистрированных не позднее чем за 9 месяцев до вступления закона в силу, но при условии, что их доход превышает 61 200 грн.

Фокус разбирался, как будет происходить бронирование военнообязанных ФЛП в случае принятия законопроекта №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики".