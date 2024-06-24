ЗСУ зірвали плани окупантів на Харківщині: що пішло не так у ворога (відео)

На початку травня ЗС РФ зосередили 40-тисячне угрупування військ у Бєлгородській області. Ворог сподівався захопити Вовчанськ та вийти на дальність прямого артилерійського пострілу до передмість Харкова, розповів ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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Плани Збройних сил Російської Федерації на півночі Харківської області зазнали краху. За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, ворог був націлений на успіх, проте вийшло не так, як йому хотілося. Про це він повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Якщо геть коротко — це крах російських надій", — сказав Владислав Селезньов.

Він наголосив, що росіяни навіть не думали, що щось може піти не за їхнім планом, коли на початку травня зосередили лише в Бєлгородській області 40-тисячне угрупування військ, аби гарантовано взяти під контроль Вовчанськ на Харківщині та вийти на дальність прямого артилерійського пострілу до передмість Харкова.

У лютому 2022 році вороже 40-тисячне угрупування змогло дійти майже до передмість Києва. Тому цього разу окупанти вважали, що також зможуть досягти успішної інтервенції на території України, проте "вийшло не так, як планували російські генерали". Селезньов зауважив, що повністю знищили сподівання ЗС РФ завчасно створені на Харківщині інженерні фортифікації, оперативне перекидання додаткових ресурсів та резервів Сил оборони й перші масштабні поставки боєприпасів. У результаті наразі ворог зазнає втрат у військовій техніці та особовому складі.

"Мартиролог російських втрат зростає. Вони зазнають величезних втрат у живій силі, бронетехніці, в озброєнні. Причому не тільки тих сил та засобів, які знаходиться на території нашої країни, та в рамках превентивної діяльності українська армія має можливість завдавати ударів по території Російської Федерації на глибину до 100 кілометрів" — розповів він та додав, що фактично в зоні ураження перебуває територія Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

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Нагадаємо, 22 червня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що ЗС РФ виводять певні підрозділи з деяких населених пунктів у Харківській області. За його словами, це відбувається через часткову втрату боєздатності.

Того ж дня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що РФ готує щонайменше 90 тисяч військових для нового наступу. Наразі противник тренується "в глибині" країни.