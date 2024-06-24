Удар по Центру дальнього космічного зв'язку в Криму: опубліковано супутникові знімки

За даними видання, на ураженій території знаходиться Центр дальнього космічного зв’язку. Це "важлива військова частина" у системі космічного зв'язку та супутникової навігації Росії, підкреслюють журналісти.

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Супутник Planet Labs зафіксував сліди від пожеж на території російського військового об’єкту в селі Вітине. Це видно на супутникових світлинах за 24 червня, повідомляє проєкт Схеми. Проте точно встановити ступінь пошкоджень важко. На об'єкті, зокрема, розташований супутник, що використовує активну радіолокацію для морської розвідки, пише видання.

За інформацією OpenStreetMap, як стверджується в публікації, там розташований Центр дальнього космічного зв’язку (40-й окремий командно-вимірювальний комплекс), що входить до складу російських Повітряно-космічних сил. У системі навігації та космічного зв’язку Росії – "це важлива військова частина", йдеться в дописі.

"На території цього Центру розташовані системи супутникового спостереження та збору інформації "Лиана", до якої входять супутники "Лотос" і "Пион-НКС". "Пион-НКС", зокрема, використовує активну радіолокацію для морської розвідки та збору інформації", – розповів проєкту військовий експерт Анатолій Храпчинський.

За його словами російська армія також може використовувати Центр, щоб керувати групами супутників "ГЛОНАСС" і такими системами РЕБ, як "Былина-ММ" і "Тирада-2", які, "призначені для придушення сигналів зв'язку ворожих супутників".

Українська та російська сторона офіційно не коментували цей інцидент.

У ніч проти 24 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.

23 червня повідомлялося про ракетний обстріл півострова.