Російські війська просунулися в Красногорівці на Донеччині, – DeepState

У Генштабі цю інформацію не підтверджують. Тут звітують, що попри активні штурмові дії на Курахівському напрямку, противник успіху не мав в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація перебуває під контролем українських захисників.

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Російські окупанти мають успіхи на Донеччині. Вони просунулися неподалік Мар'їнки на Курахівському напрямку в районі Красногорівки. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог просунувся в Красногорівці", — йдеться в повідомленні.

Між тим у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 24 червня цю інформацію не підтверджували.

"На Курахівському напрямку штурмові дії противника успіху не мали в районах Карлівки, Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем наших захисників", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найспекотнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. За добу окупанти 45 разів атакували в районах населених пунктів Олександропіль, Євгенівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Новоселівка Перша та Уманське. За наявною інформацією, протягом доби ворог тут втратив 185 окупантів вбитими та пораненими.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку Донецької області спостерігається складна ситуація. За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", російські військові мають просування, а українські підрозділи виснажені.

20 червня повідомлялося, що росіяни увійшли в село Карлівка на Покровському напрямку Донецької області. Окупанти контролювали до 50% населеного пункту.