Российские войска продвинулись в Красногоровку в Донецкой области, — DeepState

В Генштабе эту информацию не подтверждают. Здесь отчитываются, что несмотря на активные штурмовые действия на Кураховском направлении, противник успеха не имел в районах Карловки, Красногоровки и Парасковиевки. Ситуация находится под контролем украинских защитников.

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Российские оккупанты имеют успехи в Донецкой области. Они продвинулись неподалеку Марьинки на Кураховском направлении в районе Красногоровки. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Карта обновлена! Враг продвинулся в Красногоровке", — говорится в сообщении.

Между тем в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 24 июня эту информацию не подтверждали.

"На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Парасковиевки. Ситуация под контролем наших защитников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самым жарким участком фронта остается Покровское направление. За сутки оккупанты 45 раз атаковали в районах населенных пунктов Александрополь, Евгеновка, Новоалександровка, Воздвиженка, Сокол, Новоселовка Первая и Уманское. По имеющейся информации, в течение суток враг здесь потерял 185 оккупантов убитыми и ранеными.

Напомним, что на Покровском направлении Донецкой области наблюдается сложная ситуация. По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", российские военные имеют продвижение, а украинские подразделения истощены.

20 июня сообщалось, что россияне вошли в село Карловка на Покровском направлении Донецкой области. Оккупанты контролировали до 50% населенного пункта.