ЗС РФ поспіхом перепрофілюють операторів дронів на штурмовиків, — Атеш

Як стверджують українські партизани, через те, що операторів дронів за два тижні хочуть зробити штурмовиками, вони масово пишуть до руху "Атеш" та виявляють бажання здатись в українській полон.

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Через нестачу особового складу російська окупаційна армія масово перепрофілює пілотів БпЛА на штурмовиків. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Агент "Атеш" у лавах ЗС РФ, повідомив про жорстку нестачу особового складу, через колосальні втрати у Харківській області. Командування російської армії, як завжди знайшло найкраще рішення — перепрофілювати пілотів БПЛА на штурмовиків!", — йдеться у повідомленні.

Партизани пояснили, що окупанти почали активно готувати операторів дронів до участі у "м'ясних" штурмах, попри те, що ці оператори дронів абсолютно неготові до таких кардинальних змін у своїй військовій службі.

"Через це всі перебувають у подиві і пишуть нам про бажання здатися і перейти на бік України, оскільки їх збираються відправити на передову вже найближчим часом, після мінімальної двотижневої підготовки", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 21 червня військовослужбовець 24 ОШБр Станіслав Бунятов повідомив, що на Харківщині Сили оборони виснажили підрозділи ЗС РФ, через що ті зазначили великих втрат.

14 червня українські партизани повідомили, що російське командування вирішило посилити систему захисту Кримського мосту, тому встановило впритул до конструкції додатковий засіб протиповітряної оборони.