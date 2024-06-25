ВС РФ спешно перепрофилируют операторов дронов на штурмовиков, — Атеш

Как утверждают украинские партизаны, из-за того, что операторов дронов за две недели хотят сделать штурмовиками, они массово пишут в движение "Атеш" и изъявляют желание сдаться в украинский плен.

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Из-за нехватки личного состава российская оккупационная армия массово перепрофилирует пилотов БпЛА на штурмовиков. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Агент "Атеш" в рядах ВС РФ, сообщил о жесткой нехватке личного состава, из-за колоссальных потерь в Харьковской области. Командование российской армии, как всегда нашло лучшее решение — перепрофилировать пилотов БПЛА на штурмовиков!", — говорится в сообщении.

Партизаны объяснили, что оккупанты начали активно готовить операторов дронов к участию в "мясных" штурмах, несмотря на то, что эти операторы дронов совершенно не готовы к таким кардинальным изменениям в своей военной службе.

"Из-за этого все находятся в недоумении и пишут нам о желании сдаться и перейти на сторону Украины, поскольку их собираются отправить на передовую уже в ближайшее время, после минимальной двухнедельной подготовки", — отметили в "Атеш".

Напомним, 21 июня военнослужащий 24 ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что на Харьковщине Силы обороны истощили подразделения ВС РФ, из-за чего те понесли большие потери.

14 июня украинские партизаны сообщили, что российское командование решило усилить систему защиты Крымского моста, поэтому установило вплотную к конструкции дополнительное средство противовоздушной обороны.