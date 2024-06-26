"Слід нести відповідальність": Держдеп прокоментував ордери МКС на арешт Шойгу та Герасимова

Російські окупанти чинили звірства під час вторгнення в Україну. За ці дії, переконані у Держдепі, винні мають нести відповідальність.

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Вашингтон підтримує низку міжнародних розслідувань щодо злочинів Росії в Україні. Так речник Держдепу США Меттью Міллер прокоментував ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт колишнього міністра оборони ЗС РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

"Ми чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення в Україну, і що за ці звірства слід понести відповідальність", — заявив представник американського МЗС під час брифінгу.

Водночас він відмовився коментувати, чи допомагають США у розслідуванні МКС та чи ділиться Вашингтон наявними у них доказами злочинів росіян.

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"Я не хочу говорити ні з ким про приватні розмови чи приватні канали зв’язку між нами та будь-якою агенцією, яка проводить подібні розслідування. Як я вже сказав, ми підтримуємо розслідування, яке проводить МКС, а також інші розслідування щодо притягнення до відповідальності. Але з погляду приватних обмінів, я думаю, що я залишу їх приватними", — зазначив Метью Міллер.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що судові справи або звинувачення — не просто формальність, а простий шлях відправити на лави підсудних не тільки Шойгу і Герасимова, але й всіх причетних до початку війни в Україні.